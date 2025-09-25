Polis kavgayı ayırmak için silah kullandı! Kimse şikayetçi olmadı: 1 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Diyarbakır Bismil’de iki grubun tartışması yumruklu tekmeli kavgaya dönüştü. Kavganın şiddetlenmesi üzerine olay yerine gelen polisler gurubu ayırmak için havaya ateş etti. 1 kişinin yaralandığı kavgada hiç kimse şikâyetçi olmadı.

Olay, dün gece saatlerinde Bismil ilçesi Altıok Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavgada 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak tarafları ayırdı. Kavga anları cep telefonuyla görüntülenirken, bazı kişilerin olay yerinden kaçtığı görüldü. Polis ekipleri olaya karışan bazı kişileri ifade için emniyete götürdü. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

