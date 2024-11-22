Polis kılığına girerek 25 milyon TL dolandırdılar! 8 kişi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Polis kılığına girerek 25 milyon TL dolandırdılar! 8 kişi tutuklandı

Tekirdağ Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy başta olmak üzere İzmir ve Aydın'da kılık değiştirerek polismiş gibi davranan ve 25 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Tekirdağ Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy başta olmak üzere İzmir ve Aydın'da kendilerini polis olarak tanıtarak 25 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtarak "Kimliğinizin terör eyleminde kullanıldığı" yalanı ile 6 kişiyi 25 milyon dolandıran çete, Tekirdağ Çerkezköy polisi tarafından Tekirdağ, İzmir ve Aydın'da yapılan eş zamanlı baskınlarla çökertildi. Yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda çetenin dolandırıcılıktan elde ettiği 25 bin TL ve cep telefonlarına da el konuldu.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yakalanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesine sevk edildiler. Zanlıların tamamının tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Polis kılığına girerek 25 milyon TL dolandırdılar! 8 kişi tutuklandı

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