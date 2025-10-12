Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 66 yaşındaki kişiyi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtıp dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada, şüphelilerin bu kişiyi ‘Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı, paralarınızı devlet inceleyecek, banka çalışanlarına operasyon yapılacak.

Paralarınızı dolara çevirip kapıya gelen görevliye verin, devlet güvencesinde olacak’ diyerek ikna edip 250 bin dolarını aldıkları tespit edildi. Kiraladıkları araçla kaçmaya çalışan 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda ele geçirilen para sahibine iade edildi. Şüphelilerin binaya girip paraları alma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.