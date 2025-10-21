Kırşehir'de intihar eden polis memuru Ahmet Derin'in cenazesi defnedilmek üzere Aksaray'ın Hamidiye Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

HEM ARAÇLARA HEM POLİSİN YAKINLARINA SALDIRDILAR

Yaklaşık 15 araçlık konvoy defin işlemlerinin ardından şehir merkezine dönerken saldırıya uğradı. Saldırganlar 4 ayrı araçtan inerek sopa ve taşlarla hem araçlara hem de ölen polis memurunun yakınlarına saldırdı.

4 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı sonrası saldırganlar araçlarına binerek, şehir merkezine doğru kaçtı. Polis, kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Saldırı anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.