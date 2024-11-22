Polis, köpeğin karşıya geçmesi için trafiği durdurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Polis, köpeğin karşıya geçmesi için trafiği durdurdu

Muş'ta yaşanan olay alkış topladı. Kara yolunda trafik polisi, sokak köpeğinin karşıya geçmesi için trafiği durdurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Sokak köpeklerinin uyutulduğu Türkiye'de, Muş'ta görev yapan bir trafik polisi yaptığı davranışla alkış topladı. Trafik polisi, sokak köpeğinin karşıya geçmesi için trafiği durdurdu. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru, Bingöl-Muş kara yolunda trafik güvenliğinin sağlandığı sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan sokak köpeğini fark etti. Polis memuru, trafiği durdurarak köpeğin yolun karşısına geçmesini sağladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü, görüntüleri sosyal medyada "Hayvanlara sevgi ve saygı göstermek vicdan meselesi değil, yaşama duyulan saygının bir yansımasıdır. Personelimiz trafik güvenliğini sağlarken yoldan geçmeye çalışan patili dostumuza öncelik sağlamış olup canlıların yaşam hakkının önemini vurgulamıştır" notuyla paylaştı.

Polis, köpeğin karşıya geçmesi için trafiği durdurdu

Polis, köpeğin karşıya geçmesi için trafiği durdurdu

Polis, köpeğin karşıya geçmesi için trafiği durdurdu

Polis, köpeğin karşıya geçmesi için trafiği durdurdu

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