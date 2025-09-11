Polis lojmanında ölü bulunmuştu, akıbeti hâlâ meçhul! İntihar mı, cinayet mi?

YENİÇAĞ (ÖZEL HABER) - Manisa / Mustafa Temiz

Manisa’nın Demirci ilçesinde 14 Nisan 2023’te yaşanan ve genç bir kadının polis lojmanında hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olay, yeni gelişmelerle yeniden gündeme geldi. Komiser Yardımcısı D.Y'nin tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Yeşim Akbaş’ın ölümüyle ilgili soruşturmada, iki polis memuru hakkında “Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Ailenin hukuk mücadelesi ve Yargıtay sürecindeki yeni bulgular, davanın seyrini değiştirebilecek nitelikte.

OLAY YERİNDE ŞÜPHELİ MÜDAHALE İDDİASI

Demirci Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Akbaş ailesinin avukatı tarafından sunulan suç duyurusu, olay yerinde görevli iki polis memurunun delillere müdahale ettiği iddiasını içeriyor. İddiaya göre, olay yerine ilk ulaşan polisler, Jandarma’nın yetki alanında olmasına rağmen silahın yerini değiştirdi, sanığın eline kolonya dökerek atış izlerini sildi ve suç aletini bir beze sararak polis aracına koydu. Daha sonra silahın yerine geri bırakıldığı belirtildi. Savcılık, memurların çelişkili beyanları ve delil karartma eylemleri nedeniyle soruşturma başlattı.

BİLİRKİŞİ RAPORU: İNTİHAR DEĞİL, UZAKTAN ATIŞ

Yargıtay aşamasında dosyaya giren bilirkişi raporu, davada önemli bir dönüm noktası oluşturdu. Raporda, Yeşim Akbaş’ın başından giren ve çıkan kurşunun bitişik atış olmadığı, uzaktan atış yapıldığına dair bulgular yer aldı. Bu rapor, ailenin “Yeşim intihar etmedi” iddiasını güçlendirirken, sanık D.Y. hakkında Salihli Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen beraat kararının yeniden değerlendirilmesine yol açtı.

AİLENİN ADALET ARAYIŞI SÜRÜYOR

Yeşim Akbaş’ın ailesi, kızlarının intihar etmediğine olan inançlarını kararlılıkla sürdürüyor. Aile, “Yeşim’in böyle bir şey yapması mümkün değil. Kızımız için adalet aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Hukuk er ya da geç gerçeği ortaya çıkaracak” diyerek mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı. Ailenin avukatı, suç duyurusuyla başlayan sürecin, olay yerindeki delillerin karartılmasına yönelik iddiaları açığa kavuşturacağını belirtti.

Savcılık, olay yerinde görevli biri emekli, diğeri halen görevde olan iki polis memurunun beyanlarının çelişkili olduğunu ve suçtan kurtulmaya yönelik ifadeler verdiğini tespit etti.

DAVANIN SEYRİ MERAKLA BEKLENİYOR

Yeşim Akbaş davası, hem yerel hem de ulusal kamuoyunda yakından takip ediliyor. Yargıtay sürecinde ortaya çıkan yeni deliller ve polis memurları hakkında başlatılan soruşturma, davanın yeniden şekillenmesine neden olabilir. Adalet arayışındaki Akbaş ailesi, kızlarının anısını yaşatmak ve gerçeğin ortaya çıkması için hukuk mücadelesine devam ediyor.

Soruşturmanın sonucu, kamuoyunda büyük yankı uyandıracak gibi görünüyor.