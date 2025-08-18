Polis memuru boşanma aşamasındaki eşini katletti! Adım adım takip etti sonra beş el ateş etti

Aydın’da boşanma aşamasındaki eşi tarafından 5 kurşunla vurulan 2 çocuk annesi Burcu Derin hayatını kaybetti. Polis memuru eşi çalıştığı iş yerine giderek, onu tuhafiyeye kadar takip etti orada da gözünü kırpmadan 5 el ateş etti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasındaki polis memuru eşi Hüseyin Derin (52) tarafından tabancayla vurulan Burcu Derin, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ÇALIŞTIĞI BÖREKÇİ DÜKKANINA KADAR TAKİP ETTİ

Olay, saat 09.30 sıralarında Yenimahalle 107 Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Derin boşanma aşamasında olduğu eşi Burcu Derin’in çalıştığı börekçi dükkanına gitti.

CANİ KOCA GÖZÜNÜ KIRPMADAN 5 EL ATEŞ ETTİ!

2 çocuk annesi Derin karşısında Hüseyin Derin’i görünce panikle kaçıp, yan tarafta bulunan tuhafiyeye sığınarak, yardım istedi. Peşinden giden Derin, yanındaki tabancasıyla peş peşe 5 el ateş etti.

Mermilerin isabet ettiği Burcu Derin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Derin, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Burcu Derin, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Derin'in cenazesinin otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayın ardından polis, Hüseyin Derin'i gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

