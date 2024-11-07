Polis memuru boşanmak isteyen eşinin sokağında ateş açtı

Kaynak: İHA
Polis memuru boşanmak isteyen eşinin sokağında ateş açtı

Osmaniye'de polis memuru boşanmak isteyen eşinin sokağında tabanca ile etrafa ateş açtı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde boşanmak isteyen ve babaevine dönen eşinin yaşadığı sokağa gelen polis memuru, sokakta tabanca ile ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği bir otomobil zarar görürken, polis memuru gözaltına alındı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Abuzer Ş. ile iddiaya göre boşanmak isteyen eşi arasında tartışma yaşandı. İsmi öğrenilemeyen kadın, evden ayrılarak Kadirli ilçesi Dere Mahallesi 378. Sokak'ta bulunan ailesinin evine geldi.

Eşiyle konuşmak için Kadirli ilçesine gelen Abuzer Ş., silahını çıkararak sokakta ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Abuzer Ş. gözaltına alınırken, olayda kurşunların isabet ettiği bir otomobil zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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