Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için 50 yıl 10 aya kadar hapis istenmişti! Bir dava daha açıldı

Kaynak: Sabah
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için 50 yıl 10 aya kadar hapis istenmişti! Bir dava daha açıldı

Polis memuru Şeyma Yılmaz’ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti için ağırlaştırılmış müebbet ile 50 yıl 10 aya kadar hapsi istenmişti. Yunus Emre Geçti hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlamalarıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle yeni bir dava daha açıldı.

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; İstanbul Ümraniye'de polis memuru Sevda Yılmaz’ı şehit eden ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açılan suç makinesi Yunus Emre Geçti hakkında yeni bir dava daha açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, geçen temmuz ayında Üsküdar Motosikletli Polis Timleri Amirliğine bağlı ekipler şüpheli şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler bu kapsamda Yunus Emre Geçti’ye üst araması yaptı. Aramada, Geçti'nin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliye uyuşturucu maddeyi nereden aldığı sorulduğunda, civarda beyaz bir araç kullanan Mert isimli kişiyi tarif etti. Ekipler, çevrede çalışmalarını genişletti. Tarif edilen araç bulunup durdurulduğunda yolcu koltuğunun paspası üzerinde 22 adet narkotik madde bulundu. Araç sahibi hakkında da "uyuşturucu ticareti" suçundan işlem yapıldı.

Savcılık, Yunus Emre Geçti’nin olay tarihinde şüphe üzerine durdurulup üst aramasının yapıldığını ve uyuşturucu madde ile yakalandığını belirtti. Ele geçen maddede inceleme yapılıp raporunun alındığını da kaydeden savcılık, maddenin uyuşturucu niteliğinin bulunduğunu aktardı. Şüphelinin suçunu kabul ettiğini ve geçen şubat ayında da aynı suçtan hakkında dava açıldığını belirten savcılık yeniden yakalanmasının ardından bir dava daha açtı. "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 5 yıla kadar hapsini istedi.

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