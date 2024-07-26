Polis memuru tartıştığı şahsı eşinin gözü önünde 1 milyon TL için öldürmüş

Kaynak: İHA
Polis memuru tartıştığı şahsı eşinin gözü önünde 1 milyon TL için öldürmüş

Batman’da görevli polis memurunun alacak verecek meselesi yüzünden geldiği Kırşehir’de; tartıştığı şahsı eşinin gözleri önünde silahla vurarak öldürmesinin ardından polis memuru adliyeye çıkartılırken hayatını kaybeden şahıs ise toprağa verildi.

Kırşehir’e gelen ve alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı S.A.’yı Medrese Mahallesi’ndeki evinde eşi ve çocuklarının önünde 7 el ateş açarak öldüren polis memuru R.K., Asayiş Şube Müdürlüğü’nde alınan ifadesinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

R.K.’nin ifadesinde; öldürdüğü S.A.’dan 1 milyon TL alacağı olduğunu ve suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden S.A. ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki ön otopsinin ardından Ali Çam Cami’nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlığa defnedildi.

"Ben birini vurdum, gelin alın"

Meydana gelen olay sonrası polis ekiplerini arayarak ’ben birini öldürdüm gelin alın’ diye ihbar eden R.K., yaşadığı süreci ifadesinde anlattı. R.K.’nin ifadesinde; borç içerisinde olduğunu ve bunalıma girdiğini, S.A. ile evinde tartışırken sinirlerine hakim olamayarak kendine ait silahlı ateşlediğini söylediği öğrenildi.

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