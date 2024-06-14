Polis memuru trafik kazasından hayatını kaybetti

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzeri Eğerceli mevkisinde sabah saat 07.50’de meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanında görevli Samsunlu polis memuru Ömer Faruk Canbul (32), idaresindeki 55 AGJ 774 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyonun kontrolünü kaybederek yolun sağında banket dışında park halindeki 52 AEC 668 çekiciye bağlı 52 AEC 669 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Ömer Faruk Canbul, ihbar sonrası olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Kazada, polis memurunun eşi Emine Canbul (28) ve kızı 1 yaşındaki Defne Sare Canbul yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.