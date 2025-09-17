Polis memuruna çarpıp kayıplara karıştı

Kaynak: İHA

Çorum’da trafik ekiplerinin denetimi sırasında ‘dur’ ihtarına uymayan bir araçtaki sürücüsü, polis memuruna çarpıp kaçtı. Polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Cemil Bey Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde denetim yapan ekipler, panelvan aracı durdurmak istedi. Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, kendisini durdurmaya çalışan polis memuruna çarparak hızla uzaklaştı. Olayda bir polis memuru, aracın lastiğinin ayağının üzerinden geçmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ekipler kaçan sürücünün aracının lastiklerini ateş ederek patlattı. Daha sonra takibe alınan araç Bağcılar 96. Sokak’ta terk edilmiş şekilde bulundu. Araç, olay yeri inceleme ekibi tarafından yapılan incelemelerin ardından otoparka götürüldü.

Ekipler araçtaki şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

