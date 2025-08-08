Polis memuruna vahşi saldırı! Serçe parmağı ısırarak kopardı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda, uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir şüpheli, gözaltına alınırken görevli polis memurunun parmağını ısırarak kopardı. Polis memuru kopan parmağı ile birlikte hastane kaldırıldı.

Motosikletli Polis Timleri, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi'nde gece denetimi yaptığı sırada durumundan şüphelendikleri C.B.'yi durdurdu. Ekiplerin C.B. üzerinde yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu bulundu. C.B. polis ekip aracına bindirilirken polis memuru B.K.'nin serçe parmağını ısırarak kopardı. C.B., güçlükle polis aracına bindirildi.

İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Polis memuru B.K. kopan parmağıyla birlikte önce Çorlu Devlet Hastanesi'ne, buradan İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan ve çeşitli suç kayıtları ortaya çıkan C.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

