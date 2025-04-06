Polis memurundan örnek davranış! İzin gününde yolda buldu

Kaynak: AA / DHA
Polis memurundan örnek davranış! İzin gününde yolda buldu

Amasya'da polis memuru izinli gününde ailesiyle gezerken yolda buldu ve sahibini bularak teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, izinli gününde ailesiyle Kocacık Çarşısı'nda gezdiği sırada altın buldu.

Polis bulduğu altını İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine teslim etti.

Ekiplerce yapılan çalışmada, ziynet eşyasının bir dükkanda alışveriş yapıp çıktıktan sonra düşürdüğü belirlenen Nuriye Keten'e ait olduğu tespit edildi.

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Haber verilmesi üzerine emniyete gelen Keten, altını bulan polis memurundan ziynet eşyasını tutanak karşılığında teslim aldı.

Keten, kolyesindeki altını bulamayınca polise ihbarda bulunduğunu belirtti.

Altını bulan polis memuruna teşekkür eden Keten, "Bu hafta da Polis Haftasıymış, bu vesileyle tüm teşkilatın Polis Haftası'nı kutluyorum, çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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