Silifke'de yaşayan 48 yaşındaki Mehmet T. şiddetli geçimsizlik nedeniyle 38 yaşındaki eşi M.T.'den ayrılma kararı aldı. Çocuklarının anneleri tarafından şiddete maruz kaldığını iddia eden Mehmet T., oğluyla birlikte polis merkezine başvurdu.

Burada ifadesini veren baba, oğlu ile birlikte dışarı çıkmak için kapıyı açtığında kayınbiraderi K.D.'yle karşılaştı. Baba, oğlunu alarak polis merkezinin içine kaçtı. Kayınbirader de içeriyegirdi ve yan odadaki polislere aldırış etmeden eniştesini dövmeye başladı. Birbiri ardına yumruk darbelerinin babasına isabet ettiğini gören çocuk büyük travma yaşadı.

Bağırma seslerini duyan polisler, araya girerek kavgayı sonlandırdı. Mehmet T. kayınbiraderinden şikayetçi oldu. Sağlık raporunda, gözünde kalıcı bulanıklık tespit edilen Mehmet T., hem kendisinin hem de oğlunun psikolojisinin bozulduğunu ifade etti. Daha önce de kayınbiraderinin tehditlerine maruz kaldığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ekledi.