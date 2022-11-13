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Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 13 bin öğrenci alınacak

Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) lisans ve ön lisans mezunu 13 bin öğrenci alınacak. Adaylar başvurularını 14-25 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 01:56
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Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 13 bin öğrenci alınacak

Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 13 bin öğrenci alınacak
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Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar bölümünde yayımlanan duyurusuna göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 veya 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan adaylar başvurabilecek.

POMEM'lere lisans mezunu 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın, ön lisans mezunu 800 erkek, 1800 kadın olmak üzere 13 bin öğrenci alınacak

ÖN BAŞVURU SÜRECİ YARIN BAŞLIYOR

Adaylar, 14-25 Kasım tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 25 Kasım saat 17.00'ye kadar aday belirleme ön başvurularını yapabilecek.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan "Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz" hükmüne istinaden şehit ve vazife malulü eş veya çocukları ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek.

BAŞARILI OLAN ADAYLAR POLİS OLARAK ATANACAK

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Söz konusu alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. (AA)

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