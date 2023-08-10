Polis meslek yüksekokulu ön başvuru sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapacağı duyurulmuştu. Polis Meslek Yüksekokulu ön başvuru sonuçları açıklandı.

Polis meslek yüksekokulu ön başvuru sonuçları açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 2023-2024 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) bünyesine polislik için eğitilecek 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacağını duyurulmuştu. Öğrenci alımına ilişkin başvurular ise 9 Ağustos 2023 tarihinde sona erdi. PMYO, 258 şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarıyla birlikte 35 bin 914 erkek ve 18 bin 634 kadın olmak üzere toplam 54 bin 548 adayın başvuruda bulunduğunu duyurdu. Bununla birlikte başvuranlardan 20 bin erkek ve 5 bin kadın aday olmak üzere toplam 25 bin adayın sınav aşamalarına katılmaya hak kazandığı açıklandı. PMYO sınav aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Polis Meslek Yüksekokulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan ’ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; Bakanlık onayı ile belirlenen puan türü ya da türlerinden ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.

Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz’ hükmüne istinaden 20.000 erkek ile 5.000 kadın aday olmak üzere toplam 25.000 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil değildir.

Belirlenen tarihler arasında sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacaklardır.”

Öne Çıkanlar
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Son Haberler
Mahkemeye rüşvet veren zenginler ortaya çıktı Dünya
Mahkemeye rüşvet veren zenginler ortaya çıktı
Emekli öğretmen ağaçtan düşerek hayatını kaybetti Güncel
Emekli öğretmen ağaçtan düşerek hayatını kaybetti
Telefon dolandırıcıları Bolu'da yakalandı Güncel
Telefon dolandırıcıları Bolu'da yakalandı
Fırında başlayan yangın çatıda son buldu Güncel
Fırında başlayan yangın çatıda son buldu
Emekli diplomatlardan Disney'e çağrı: "Atatürk" dizisini planlanan tarihte yayınlayın Güncel
Emekli diplomatlardan Disney'e çağrı: "Atatürk" dizisini planlanan tarihte yayınlayın
Cumhurbaşkanı yardımcısından Malatya depremi sonrasında geçmiş olsun mesajı Güncel
Cumhurbaşkanı yardımcısından Malatya depremi sonrasında geçmiş olsun mesajı
Küçükçekmece’de iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Güncel
Küçükçekmece’de iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı