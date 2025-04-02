"Polis Öğrencilerin Yürüyüşünü Engelledi: 'Tutuklu Gençler İçin Adalet' Eylemine İzin Verilmedi"

Alsancak'ta ÖSYM binası önünde toplanan öğrenciler, tutuklu arkadaşları için yürümek istedi ancak polis eyleme izin vermedi.

"YÜRÜYÜŞÜMÜZ YASAKLANDI, AMA SESİMİZİ DUYURACAĞIZ"

Öğrenciler, Gündoğdu Meydanı'na yönlendirildi, ancak burada da yürüyüşleri engellendi. Bunun üzerine bir basın açıklaması yaparak taleplerini dile getirdiler.

Öğrenciler adına konuşan Recep Anıl Gürel, "Bugün burada hak, hukuk ve adalet için toplandık. Yürüyüş yapmamıza izin verilmeyeceği, müdahale edileceği söylendi. Hiçbir arkadaşımızın gözaltına alınmasını istemediğimiz için basın açıklaması yapıyoruz" dedi.

"300 GENÇ ARKADAŞIMIZ CEZAEVİNDE BAYRAM EDEMEDİ"

Gürel, son dönemdeki gözaltılar ve tutuklamalara dikkat çekerek, "300 genç arkadaşımız bayramı cezaevinde geçirdi. Amacımız onların sesini duyurmak. Bizim kargaşa çıkarma gibi bir niyetimiz yok, sadece adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, "Mücadelemiz sürecek" diyerek eylemlerinin devam edeceğini vurguladı. Polis, toplanan gruba müdahale etmezken, öğrenciler İstiklal Marşı okuyarak dağıldı.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI SONRASI EYLEMLER SÜRÜYOR

Ekrem İmamoğlu'nun "Halkın İradesine Hakaret" iddiasıyla tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda İzmir'de yüzlerce kişi gözaltına alınmış, 19 öğrenci ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öğrenciler, "Tutuklu gençler için adalet" talebiyle sokaklarda olmaya devam edeceklerini belirtti.