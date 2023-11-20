Polis okul çevrelerinde denetim yaptı

Bir haftalık ara tatilin ardından ilk ders zilinin çalması ile birlikte İstanbul polisi okul çevrelerinde denetime başladı.

KAYNAK: İHA
Polis okul çevrelerinde denetim yaptı

İlk ara tatilinin bitmesiyle okullarda ders zili çaldı. İstanbul emniyeti, sabahın erken saatlerinde okul çevrelerinde öğrencilerin güvenliği için araçlar ve şüpheli şahıslar üzerinde denetim gerçekleştirdi.

2023 yılı Kasım ara tatilin son bulması ile birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliklerinin katılımıyla okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi. Denetim noktalarından biri e Hırka-i Şerif Ortaokulu’nun önü oldu. Öğrencilerin güvenle okula gidebilmesi için servis minibüsleri ve şahsi araçlar tek tek durduruldu. Sürücülerin ehliyetleri ve kimlikleri kontrol edildi. Şüpheli görülen kişiler üzerinde kaba üst araması yapılarak Genel Bilgi Taramasından geçirildi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.

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