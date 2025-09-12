Polis okul karşısındaki kaçak sigara üretimhanesine baskın yaptı

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucunda önemli bir operasyona imza attı.

Vedat MEDET YILDIRIM - KONYA / YENİÇAĞ

Selçuklu ilçesinde bir lisenin karşısında bulunan müstakil evin kaçak sigara üretimhanesi olarak kullanıldığı bilgisine ulaştı.

Yapılan çalışmaların ardından eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, içeride kaçak sigara üretiminde kullanılan düzenekler ve yüklü miktarda tütün ürünü ele geçirdi. Evde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 220 bin adet boş makaron, 30 bin adet doldurulmuş makaron, 1.000 paket sigara, 145 kilogram kıyılmış tütün ile 3 sigara basım makinesi ve 1 kompresör bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

