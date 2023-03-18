Polis otosunun camlarını kırdı 

İHA'nın haberine göre, olay, Coğlaki Mahallesi 1225 Sokak'ta yaşandı. 20 yıldır dini nikahlı olarak yaşadığı iddia edilen ve son 1,5 yıldır ayrı yaşadıkları öğrenilen Y.Ş. ve A.A. telefonda tartışmaya başladı.

Telefondaki tartışmanın ardından kadının yaşadığı eve giden Y.Ş., burada A.A. görüşmek istedi. Bir süre A.A. ile görüşen Y.Ş. tartışma ve sonrasında çıkan kavgada kadını bıçakla elinden ve boynundan hafif kesi şeklinde yaralayıp darp etti.

Ardından hızını alamayan Y.Ş. kadının babasının üzerine kayıtlı olan otomobile saldırdı. Aracın camlarını kırıp taş ve sopalarla araca saldıran Y.Ş. araca zarar verdi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine olayı bildirmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahsı yakalayıp gözaltına alırken, polis aracına götürülen Y.Ş. bu kez de polis aracına saldırarak polis aracının camını kırıp kaportasını yumrukladı.

Güçlükle gözaltına alınan şahıs polis aracına bindirilirken, olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ufak kesiyle hafif yaralanan kadını ambulansa bindirdi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan ufak çiziklerin bulunduğu A.A. daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.