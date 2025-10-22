Maaş promosyolarında rekor 5 bin çalışanına 138 bin TL ile TBMM'de. Anadolu Üniversitesi'ne 4 bin 333 çalışanına maaş için özel bir bankayla 3 yıllık 111 bin 500 bin liralık anlaşma imzanırken polis memurlarının maaş promosyonları ihalesinde istediklerini alamaması gündem oldu.

EN YÜKSEK TEKLİF 90 BİN TL OLDU

Maaş promosyonu beklentileri 300 bin seviyelerinde olan 350 bin polis memuru için promosyon tekliflerinde gelen en yüksek teklif 90 bin lira oldu. Açık ihaleye katılan 7 bankadan 2'si hiç teklif vermeden ihaleden çekildi. Teklif kabul edilmedi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Maaş promosyonunda bekledikleri olmayan polislerden dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada ihaleye katılan bankaların tavrının "tiyatro"dan ibaret olduğu vurgulanırken; Devlet Memurları Sendikası Genel Başkan Danışmanı Mustafa Zübeyr Özkan da sürecin sonunda banka yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulacağını belirttti.

Özkan'ın açıklaması şöyle

"Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli için teklif edilen 90.000 TL promosyonu kabul etmiyoruz. Sosyal Medya etkinliğimize katılın. Süreç sonunda banka yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Devlet Memurarı Sendikası algı ile değil gerçeklerle hareket eder."

"Rekabeti engelleyici tutumlarını gizlemek üzere göstermelik teklifler verdiklerini görüyoruz" diyen EGM'den gelen açıklama ise şöyle:

Öte yandan ihaleye katılan bankalar şunlar oldu:

Halkbank

Türkiye İş Bankası

Yapı Kredi

Vakıfbank

Denizbank

Ziraat Bankası