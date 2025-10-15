Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin yayılmasını engellemek için titiz bir çalışma başlattı.

Operasyonda, bir depoda saklanan 3 milyon 250 bin adet boş makaron tespit edildi.

Ekipler, istihbarat sayesinde şüpheli C.Ç.'yi kıskıvrak yakaladı.

Adli makamlara sevk edilen zanlı, ifadesinde malzemelerin yurtdışından kaçak yollarla getirildiğini itiraf etti. Sakarya, son aylarda kaçakçılık operasyonlarının merkezi haline geldi.