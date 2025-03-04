Polis şehit edilmişti! 16 yıldır aranan olayın faili yakalandı

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, 13 Haziran 2009 tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı kavga olayına müdahale eden polis memuru Nihat Karakoca'nın şehit olduğu olayın şüphelisi olarak aranan C.R.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. 1 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 2 vatandaşın da yaralandığı olaya ilişkin 16 yıldır aranan C.R., geçen hafta Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.

Bakan Yerlikaya, "Şanlıurfa Valimizi, operasyonu koordine eden cumhuriyet başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımız ile JASAT timlerimizi tebrik ediyorum. Hapis kararıyla arananlar için her il ve ilçede özel ekipler kurduk. Bu şahısları her yerde arıyorlar. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın, biz gereğini yapalım. Jandarma dedektiflerimiz, geçmişin karanlık köşelerindeki suç dosyalarını aydınlatmak için gece gündüz demeden kararlılıkla çalışıyor" ifadelerini kullandı.