Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti: Savunmasını yapacak avukat bulamadı

İstanbul Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti, hakim karşısına çıktı.

Geçti'nin barodan atanan avukatı dosyadan çekilince suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle kanun gereği polis katilinin savunması alınamadı.

Müşteki polis memuru ve Geçti'nin annesi Pınar Geçti, olay günü yaşananları anlatırken şehit polisin eşi Semih Yılmaz ise olayda ihmali bulunan herkesten davacı ve şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandıktan sonra çıkan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin yargılanmasına başlandı.

İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Yunus Emre Geçti tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada şehit Yılmaz’ın eşi Semih Yılmaz, avukatı ve sanığın annesi Pınar Geçti hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Geçti’ye, barodan atanan avukatının dosyadan çekilmek için istifa dilekçesi sunduğunu, suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle kanun gereği avukatı olmadan savunmasının alınmayacağını bildirdi.

Silahlı saldırıda yaralanan müşteki polis memuru K.H.S. de olayın yaşandığı gün vardiya değişimi için polis merkezine gittiğini, sanığın elleri kelepçeli içeri girdiğini ama hangi suçtan gözaltına alındığını bilmediğini ifade etti.

Müşteki polis, ifadesi alınan Geçti'nin nezarete indirildiğini, ardından sanığın kaçtığının söylenmesi üzerine amirlerinin talimatıyla polis memuru Şeyda Yılmaz ve Geçti'nin annesi Pınar Geçti ile aramaya başladıklarını ifade etti.

Anne Geçti'nin oğlunun gidebileceği yerleri söylemesi olayın yaşandığı tekel bayisinin olduğu caddeye gittiklerini anlatan K.H.S, "Yunus Emre Geçti'yi gördüm, aracı durdurup indik. Ben Yunus'u yakaladım, kelepçe takmaya çalışıyorduk, mukavemet ediyordu. Şeyda da tutmaya çalışıyordu. Şahıs kelepçeyi kopardı, o sırada beylik tabancamı aldı. Ben de boynunu kolumun altına aldım, rastgele etrafa ateş ediyordu. Şeyda'ya siper almasını söyledim. Şahsı bırakınca etrafa rastgele ateş etmeye devam ediyordu. Şeyda'ya baktığımda hareketsiz duruyordu. O sırada vatandaşlar da müdahale etti. Ben de durumu merkeze bildirdim. Ben de vurulmuştum, şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Şehit Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz, olay günü telsizden Dudullu Polis Merkezi amirliğinden bir polisin yaralandığı anonsunu duyması üzerine eşini aradığını belirterek, "Telefonunu açmadı. Ben de amirime Dudullu Polis Merkezi'ne gitmek istediğimi, eşimden haber alamadığımı söyledim. Polis merkezine giderken eşimin başından vurulduğunu öğrendim. Olayda ihmali bulunan kim varsa davacı ve şikayetçiyim." diye konuştu.