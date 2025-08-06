Polis şoka uğradı! Tarihi çarşısının çatısında yetiştirmeye başlamışlar: 3 kişi gözaltına alındı

Kaynak: DHA

İzmir’in Konak ilçesindeki tarihi çarşının çatısında kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine polis, operasyon düzenlendi. çatı katında dikili halde çok sayıda kenevir ile bir plastik depoda muhafaza edilen kenevir ile 1 ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir iş yerinin çatısında kenevir yetiştirildiği bilgisi sonrası çalışma başlattı. Önceki gün harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Adrese düzenlenen operasyonda, çatı katında dikili halde çok sayıda kenevir ile bir plastik depoda muhafaza edilen kenevir ile 1 ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi. Operasyonda E.A., Ş.A. ve Ş.G. gözaltına alındı. 3 şüpheli, Anafartalar Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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