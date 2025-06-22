Polis şüphelenip durdurdu, şahıs ve ailesi ortalığı karıştırdı!

Kaynak: İHA
Polis şüphelenip durdurdu, şahıs ve ailesi ortalığı karıştırdı!

İstanbul Esenyurt'ta yunus polisleri, şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin üstünü aramak isteyince ortalık karıştı.

İstanbul Esenyurt'ta yunus polisleri, şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin üstünü aramak isteyince ortalık karıştı. Şahsın yakınları polislere mukavemet gösterirken, vatandaşları dağıtmak için biber gazı kullanıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

2-006.jpg

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yunus polisleri devriye sırasında şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Şüpheli, polislerin üzerini aramak isteyince, polise güçlük çıkardı. Olaya aile bireyleri de dahil olunca ortalık karıştı. Çok sayıda vatandaş polise tepki gösterip mukavemet ederken, ortalık karıştı. Çevreden destek amaçlı polisler olay yerine geldi. Kalabalığı dağıtmak isteyen polisler şahıslara biber gazı ile müdahale ederken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Son Haberler
Topkapı Sarayı’nı gezmek ister misiniz? 14 Eylül’e şansınız var!
Topkapı Sarayı’nı gezmek ister misiniz?
Survivor 2025 Şampiyonu Adem Kılıçcı ne kadar kazandığını açıkladı! Büyük ödül tatmin etmedi, neden sitem etti?
Survivor Şampiyonu Adem Kılıçcı ne kadar kazandığını açıkladı!
Galatasaray'ın Osimhen'e verdiği ültimatom: Tarih belli oldu
Galatasaray'ın Osimhen'e verdiği ültimatom: Tarih belli oldu
Fatih Altaylı, adliyeye sevk edildi
Fatih Altaylı, adliyeye sevk edildi
Ormanda çıkan yangına müdahale etmek için gidiyorlardı: Ekip kaza yaptı
Ormanda çıkan yangına müdahale etmek için gidiyorlardı: Ekip kaza yaptı