Polis tartıştığı meslektaşını silahla bacağından vurdu

Kaynak: AA
Polis tartıştığı meslektaşını silahla bacağından vurdu

İstanbul'da, bir polis memuru mesaiye geç kalan meslektaşını vurdu. Polis memuru silahla bacağından vuruldu.

İstanbul'da, bir polis memuru mesaiye geç kalan meslektaşını silahla bacağından vurdu.

Ataşehir Örnek Mahallesi'nde bulunan Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi Amirliğinde görevli polis memuru A.A. ile R.O.A. arasında "mesaiye geç kalma" iddiasıyla bir tartışma yaşandığı ortaya çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kısa süreli arbede yaşandığı aktarıldı.

Tartışma anında olay yerinde olan diğer polislerin araya girerek, iki meslektaş arasındaki kavgayı yatıştırdığı belirtildi. Ancak polis memuru R.O.A'nın olay yerinden uzaklaşmaya çalışan A.A'yı silahla bacağından vurduğu ifade edildi.
Aracına binen şüpheli polis memuru bölgeden hızla uzaklaştığı aktarıldı.

Yaralı A.A.'nın Fatih Sultan Mehmet Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

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