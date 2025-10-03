Polis tayin sisteminde büyük değişiklik! Bakan Yerlikaya açıkladı: Atamalarda yeni dönem

Düzenleme: Kaynak: DHA
Polis tayin sisteminde büyük değişiklik! Bakan Yerlikaya açıkladı: Atamalarda yeni dönem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polislerin atama ve yer değiştirme süreçlerini düzenleyen yeni yönetmelikle ilgili sosyal medya hesabından kapsamlı bir paylaşım yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet teşkilatında birimlerin ve personel ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla standart kadro çalışması 2025 yılı sonunda tamamlanacak ve 2'nci şark konusu ile ilgili değerlendirme kamuoyuna duyurulacaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis atama ve yer değiştirme işlemleri ile ilgili NSosyal hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Suç ve suçlularla mücadeleyi yılın 365 günü 24 saat sürdüren kahraman polislerimizin çalışma koşullarıyla ilgili konular, ayaküstü konuşularak geçiştirilemeyecek kadar önemlidir. İlk kez Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, atamalarda daha hakkaniyetli ve kurumsal gereksinimlere uygun Görev Puanı Sistemi'ne geçilmiştir. Emniyet teşkilatında birimlerin ve personel ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla standart kadro çalışması 2025 yılı sonunda tamamlanacak ve 2'nci şark konusu ile ilgili değerlendirme kamuoyuna duyurulacaktır. 2025 yılının "Aile Yılı" olması nedeniyle önceki yıllarda yılda 2 kez yapılan mazeret atamaları, bu yıl her ay yapılmaya başlanmıştır ve böyle devam edecektir. Polislerimizin beklentilerini çok iyi biliyorum. Her bir konuyla ilgili titizlikle çalışıyoruz. İnşallah zamanı geldiğinde hep birlikte neler olduğunu göreceğiz" dedi.

bakan-yerlikaya-emniyet-teskilatinda-st-945296-280761.jpg

Son Haberler
Biga’da okulda şiddet! Müdür ve yardımcıları açığa alındı
Biga’da okulda şiddet! Müdür ve yardımcıları açığa alındı
Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
Ümit Özdağ'dan dikkat çeken uyarı! 'Bu bir tuzak...'
Ümit Özdağ'dan dikkat çeken uyarı! 'Bu bir tuzak...'
RTÜK'ten 5 televizyon kanalına ceza!
RTÜK'ten 5 televizyon kanalına ceza!
Anadolu Efes'te sakat kaptan Larkin'den haber var
Anadolu Efes'te sakat kaptan Larkin'den haber var