Polis ve bekçi ekiplerinin denetim mesaisi: 7 bin 250 kişi kontrol edildi

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından denetim gerçekleştirildi. Odunpazarı ve Tepebaşı ilçe emniyet müdürlükleri personellerinde kent merkezinde gerçekleştirilen denetimlerde, 6 bin 428 kişi ve 28 araç kontrol edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından da kentte bulunan kız öğrenci yurtlarının çevresinde yapılan denetimlerde, 822 kişi ve 80 araç kontrol edildi.

Denetimlerde, 3 kişinin farklı suçlardan arandığı, 4 kişinin kayıp olarak arandığı ve 1 kişinin yoklama kaçağı olduğu belirlendi. Ayrıca motosiklet sürücüsü 1 kişiye de işlem yapıldığı öğrenildi.