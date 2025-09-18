Polis ve jandarma okul çevresinde denetimlerini sıklaştırdı

Hendek'te yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, sabah ve öğle saatlerinde öğrencilerin yoğun olduğu okul önleri ile çevresinde uygulama gerçekleştirdi.

Denetimlerde şüpheli şahıslar ve araçlar kontrol edilirken, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerine devam etmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüleceği öğrenildi. Yetkililer, okul çevresinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ise ailelerin ve vatandaşların da duyarlı olmalarını istedi.