Polis ve jandarma okul çevresinde denetimlerini sıklaştırdı

Kaynak: İHA
Polis ve jandarma okul çevresinde denetimlerini sıklaştırdı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul önleri ile çevresinde denetimlerini sürdürüyor.

Hendek'te yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, sabah ve öğle saatlerinde öğrencilerin yoğun olduğu okul önleri ile çevresinde uygulama gerçekleştirdi.

Denetimlerde şüpheli şahıslar ve araçlar kontrol edilirken, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerine devam etmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüleceği öğrenildi. Yetkililer, okul çevresinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ise ailelerin ve vatandaşların da duyarlı olmalarını istedi.

aw540849-05-001.jpg

aw540849-03-001.jpg

aw540849-01-001.jpg

Son Haberler
CHP'li yönetici hakkında tahliye kararı!
CHP'li yönetici hakkında tahliye kararı!
Anahtar Parti’de Yeşilova ve Topakkaya’ya yeni belde başkanları atandı
Anahtar Parti’de Yeşilova ve Topakkaya’ya yeni belde başkanları atandı
Lastiğin içindeki sır çözüldü! 5 Kişi gözaltına alındı
Lastiğin içindeki sır çözüldü! 5 Kişi gözaltına alındı
YRP Nevşehir’de Altınışık ile yola devam ediyor
YRP Nevşehir’de Altınışık ile yola devam ediyor
Onana'dan Fenerbahçe maçı için flaş sözler! 'Farklı sebeplerden dolayı kazanamadık'
Onana'dan Fenerbahçe maçı için flaş sözler! 'Farklı sebeplerden dolayı kazanamadık'