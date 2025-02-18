Polis, yanan sobadan uyuşturucu aldı

Kaynak: DHA
Polis, yanan sobadan uyuşturucu aldı

Kırklareli'nde polis ekipleri bir eve operasyon düzenledi. Şüpheliler polisi görünce uyuşturucuları sobaya attı. Durumu fark eden polis elini yanan sobanın içine soktu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen S.B. ve O.B.'nin evine operasyon düzenledi. Polisin geldiğini gören şüpheliler, uyuşturucuyu yanan sobanın içine atıp yakmak istedi.

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Durumu fark eden bir polis, elini yanan sobanın içine sokarak uyuşturucuyu çıkardı.

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Evde sobadan çıkarılan uyuşturucuda olmak üzere 63,56 gram bonzai, uyuşturucu paketlemek amacıyla kullanıldığı değerlendirilen 2 paket peçete kağıt, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 355 TL ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, O.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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