Polis, 'Yorgun mermi ile vuruldu' iddiasına inanmadı; 2 gözaltı

Kaynak: DHA
Polis, 'Yorgun mermi ile vuruldu' iddiasına inanmadı; 2 gözaltı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir genç kız, evde tabanca ile elinden yaralandı. Aile üyeleri, başlangıçta genç kızın balkonda çamaşır toplarken yorgun mermi ile vurulduğunu iddia etti.

Ancak sorgulama sırasında şüpheli ifadeler veren aile, genç kızın tabanca ile vurulduğunu itiraf ederek silahın yerini gösterdi.

Olay, akşam saatlerinde Körfez ilçesi Asma Sokak'taki bir evde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine polis ve acil sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Sağlık ekipleri, 17 yaşındaki S.K.'nın elinden yaralandığını belirledi ve ilk müdahalenin ardından onu Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, aile üyelerinin S.K.'nın balkonda çamaşır asarken yorgun mermi ile vurulduğu yönündeki ifadelerini çelişkili buldu.

Çapraz sorgulama sonrası, ailenin S.K.'nın evde yaşanan bir kaza sonucu vurulduğunu itiraf etmesi üzerine olayda kullanılan tabanca ve bir mermi çekirdeği ele geçirildi.

S.K.'nın annesi ve kardeşi, şüpheli olarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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