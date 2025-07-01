Polis zulayı öyle bir yerde patlattı ki...

Kaynak: İHA
Polis zulayı öyle bir yerde patlattı ki...

Afyonkarahisar'da polis tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda otomobilin teybinin arkasına zulalanan yaklaşık 40 bin kullanımlık peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler kent girişinde bir otomobili durdurarak eğitimli narkotik köpekleri ile arama yaptı.

Aramada köpek aracın teybinin olduğu bölüme tepki verince ekipler teybi söktü. Teybin arkasında havluya sarılmış vaziyette 33 bin 836 adet kullanımlık 6 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan H.İ.K. isimli şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, gerçekleştirilen operasyon anı ise polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

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