Polis zulayı patlattı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Polis zulayı patlattı

Batman'da uyuşturucu zulasını polis ortaya çıkardı. Çoraplara doldurularak hoparlör içerisine zulalandıktan sonra kargo firmasıyla il dışına gönderilmek üzere hazırlanan 2 kilo 788 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Aldıkları kargo firması ile il dışına uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını değerlendiren ekipler, belirlenen kargo firmasına operasyon düzenledi.

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Ekipler tarafından narkotik köpeği ile kargoda yapılan aramalarda köpeğin il dışına gönderilmek üzere kargoya teslim edilmiş bir hoparlöre tepki vermesi üzerine ekipler hoparlörü açtı. Hoparlör içerisinde çorapların içerisinde doldurulmuş 2 kilo 788 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan kargo sahibi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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