Polisan Fabrikasında kimyasal sızıntı uyarısı

Kaynak: İHA

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Polisan Kimya Fabrikası'nda kimyasal tankta kaçak meydana geldi. Çevrede bulunanların kaçış anları cep telefonu tarafından görüntülendi.

Vaka, Diliskelesi bölgesindeki Polisan fabrikasında gerçekleşti. İddialara göre, fabrikada yer alan kimyasal tankta henüz bilinmeyen bir nedenle sızıntı başladı.

İhbar sonrası bölgeye özel ekipler yönlendirildi.

Olayın ardından Diliskelesi Muhtarı Adem Kaya yaptığı açıklamada, "Poliport-Polisan tesislerinden kimyasal sızıntı oluşmuştur. Yoğun bir sızıntı mevcuttur. Tüm vatandaşlarımıza sesleniyoruz; kapı ve pencerelerinizi kesinlikle açık tutmayın. Dışarı çıkmamaya dikkat edin. Bizler halk olarak bu tip tehlikeleri sürekli yaşamaktayız. Sanayicilerimizin de artık bu hususta sorumluluk üstlenmesi ve hassasiyet göstermesi gerekiyor. Şu anda büyük bir sızıntı yaşanmakta. Halkımızın sağlığı için herkesi dikkatli olmaya çağırıyoruz" dedi.

Maddenin Toluen Diizosiyanat olduğu belirtildi. Öte yandan kimyasal sızıntıyı görenlerin kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

