Polise ateş açtı canından oldu

Polise silahlı saldırı Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana geldi. Türkmenbaşı Mahallesi Orhanbey Sokak Çınar Apartmanı zemin katında silah sesi duyan vatandaşlar hemen 112'yi arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polisler şahsın Mehmet Köseoğlu olduğunu belirledi. Şahsın aranmasının da olduğu bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti. Bu esnada evin kapılarını kilitleyen şahıs polislerin üzerine ateş açtı.

Bölgeye hemen Eskişehir'den Polis Özel Hareket ekipleri sevk edilirken, ara ara şahıs ile ekipler arasında çatışma yaşandı.

6 saatlik ikna etme çalışmaları boşa çıkınca, Polis Özel Hareket ekipleri koçbaşı yardımıyla eve girmeyi denediler ama şahsın kapının arkasına koyduğu malzemeler nedeniyle içeri giremediler.

Ekipler eve camdan girmeye çalıştığı esnada ateş açan şahıs etkisiz hale getirdi. Şahsın cesedi savcının incelemesinin ardından Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.