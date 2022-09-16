Polise bıçakla saldıran şüpheli etkisiz hale getirildi

Alınan bilgiye göre, F.G, Ziya Gökalp Mahallesi Sanat Sokağı'nda bulunan bir kahvehanede elindeki bıçağın kabzasıyla etraftaki insanlara rastgele saldırdı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, F.G'ye bıçağı bırakıp teslim olması yönünde uyarıda bulundu.
Uyarıları dikkate almayan ve polise bıçakla saldıran F.G, bacağından tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi.
Şüpheli, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yapılan incelemede F.G'nin suç kaydının olduğu tespit edildi. (AA)
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