Polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı
Kayseri’de trafik uygulaması esnasında polise çarpıp kaçan şahıs yakayı ele verdi. Şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Esenyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre trafik uygulaması yapan polis memuru H.U.'ya aracıyla çarpıp, yaralanmasına sebep olan İ.T. (23) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen kamera ve alan incelemeleri sonucunda yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen İ.T., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay sonucu yaralanan polis memuru H.U.’nun ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü edinilen bilgiler arasında.

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