Polise dil döktü, gazeteciye el salladı ama cezadan kurtulamadı

Aksaray’da farı yanmadığı gerekçesiyle trafikten men edilen bir motosiklet sürücüsü, aracını kendi elleriyle çekiciye yükledi. Olayı görüntüleyen basın mensuplarına ise el sallayarak konuştu.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, tiyatro kavşağı istikametine seyreden ve farı yanmayan 68 AFN 107 plakalı motosikleti durdurdu.

FARI YANMAYAN MOTOSİKLETE CEZA KESİLDİ

Yapılan ehliyet ve ruhsat kontrolünde, G.S.G. (17) isimli sürücünün herhangi bir eksiği bulunmadı. Ancak motosikletin farı yanmadığı için, daha önce yapılan uyarıya rağmen aynı şekilde trafiğe çıkmasından dolayı sürücüye cezai işlem uygulandı.

Polis ekiplerine ceza kesilmemesi için uzun süre dil döken genç sürücü, yine de cezadan kurtulamadı ve kendisine 993 lira para cezası kesildi. Motosiklet ise trafikten men edildi. O anlarda, “Daha bugün 3 bin 200 lira ceza yedim” diyerek tepkisini dile getiren genç, aracını kendi elleriyle çekiciye yükledi.

BASIN MENSUPLARINA EL SALLAYARAK AÇIKLAMA YAPTI

Basın mensuplarına da el sallayan G.S.G., “Motor bağlanmasa iyiydi, üzüldük. 3. bağlanması bu. O da alıştı zaten otoparklarda yatmaya. Sattım motoru, inşallah bir yolunu bulacağız. Devletimiz sağ olsun” ifadelerini kullandı.