Polise direndi yaka paça gözaltına alındı

Kaynak: Haber Merkezi
Polise direndi yaka paça gözaltına alındı

Diyarbakır’da ekiplerin şüphe üzerine durdurup kimlik istediği şahıs, polislere direnerek mukavemet gösterdi. Yaşanan olay sonrası Zülküf B., gözaltına alındı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde Zükfür B’nin uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı.

8 Temmuz tarihinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yaya bir şekişde devriye yapan polis, Zülküf B.’nin hareketlerinden şüphelenerek durdurdu. Fakat Zülküf B., kendisinden kimlik isteyen polise, direnerek zorluk çıkardı.

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POLİS DİRENDİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olay sonrası polis ekipleri şüpheli kişiyi gözaltına almak istedi. Fakat Zülküf B., görevli polislere hakaret ve mukavemette bulundu. Zülküf B., olay yerinde yaka paça gözaltına alınırken, yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zülküf B.’nin adli soruşturma kapsamında gerçekleştirilen tetkiklerinde uyuşturucu kullandığı belirlendi. Zülküf B’ hakkında ‘Uyuşturucu kullanma’ suçundan işlem başlatıldı.

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