Polise direndi yaka paça gözaltına alındı

8 Temmuz tarihinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yaya bir şekişde devriye yapan polis, Zülküf B.’nin hareketlerinden şüphelenerek durdurdu. Fakat Zülküf B., kendisinden kimlik isteyen polise, direnerek zorluk çıkardı.
POLİS DİRENDİ GÖZALTINA ALINDI
Yaşanan olay sonrası polis ekipleri şüpheli kişiyi gözaltına almak istedi. Fakat Zülküf B., görevli polislere hakaret ve mukavemette bulundu. Zülküf B., olay yerinde yaka paça gözaltına alınırken, yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
Zülküf B.’nin adli soruşturma kapsamında gerçekleştirilen tetkiklerinde uyuşturucu kullandığı belirlendi. Zülküf B’ hakkında ‘Uyuşturucu kullanma’ suçundan işlem başlatıldı.