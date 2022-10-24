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Polise el bombası atan siyasetçi tutuklandı

Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro'nun müttefiklerinden Roberto Jefferson adlı siyasetçi kendisini tutuklamaya gelen polislere el bombası attı. Brezilyalı siyasetçi iki polisin yaralandığı çatışmanın ardından teslim oldu.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 21:41
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Polise el bombası atan Brezilyalı siyasetçi tutuklandı

Polise el bombası atan siyasetçi tutuklandı
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Artı Gerçek - Brezilya’da pazar günü yapılacak devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde siyasetçiler de şiddet olaylarına karışıyor. Luiz Inacio Lula da Silva ile Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yarıştığı seçim öncesinde gerilim artıyor.

Pazar günü Rio de Janeiro’da yaşanan olayda Bolsonaro'nun müttefiklerinden eski Brezilya İşçi Partisi lideri Roberto Jefferson kendisini tutuklamak üzere eve gelen polislere el bombası attı.

Olayda iki polis yaralanırken 69 yaşındaki Jefferson'ın el bombası atmanın yanı sıra tüfekle de polislerin üzerine birkaç el ateş açtı, bunun sonucunda polis arabasının ön camı parçalandı. Teslim olan Jefferson tutuklandı.

YÜKSEK MAHKEME BAŞYARGICINI TEHDİT ETTİĞİ İÇİN EV HAPSİNDEYDİ

Brezilyalı siyasetçinin polisle çatışmasından önce Yüksek Mahkeme, ev hapsi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Jefferson hakkında tutuklama kararı almıştı. Jefferson halihazırda Başyargıcı Carmen Lucia'yı tehdit ettiği için ev hapsindeydi.

Devlet Başkanı Bolsonaro olayın ardından yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada polise ateş açan kimselerin tutuklanması gerektiğini söyledi.

Ülkede pazar günü devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu gerçekleştirilecek. Anket sonuçlarına göre eski devlet başkanı Lula, ikinci turda önde görünüyor.

Brezilya'da 2 Ekim'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması nedeniyle seçimler en çok oyu alan iki adayın yarışacağı ikinci tura kalmıştı.

Seçimlerde, eski Devlet Başkanı Lula da Silva yüzde 48,43, Devlet Başkanı Bolsonaro da yüzde 43,20 oy almıştı.

30 Ekim'de düzenlenecek ikinci tur seçimleri için yapılan anketlerin ortalaması Lula'nın yaklaşık yüzde 48, Bolsonaro'nun ise ortalama yüzde 43 oy alacağı tahmininde bulunuyor.

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