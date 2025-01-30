Polise kızdı yumrukla aracının camını kırdı

Kaynak: İHA

Bursa'da polis, teslim edecek ayık sürücü bulamayınca otomobili otoparka çekmek zorunda kaldı. Otomobilinin otoparka çekileceğini öğrenen alkollü sürücü, aracın ön camını yumrukla kırdı.

Osmangazi ilçesi Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde rutin alkol uygulaması yapan ekipler, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. 0,60 promil alkollü çıkan aracın sürücüsü ve yanında bulunan yolcular polise karşı mukavemet gösterip hakaret etti.

aw380581-02.jpg

Şahıslardan şikayetçi olan trafik polisleri aracı teslim edecek alkollsüz biri olmayınca aracı otoparka çektirmek zorunda kaldı. Aracının otoparka çekileceğini öğrenen alkollü sürücü, otomobilinin ön camını yumruklayarak kırdı.

aw380581-03.jpg

Ortalık bir anda karışınca devreye asayiş ekipleri girdi. Yaya olarak kaçmaya çalışan kadın şüpheliler de bayan polisler tarafından yakalanarak polis aracına bindirildi. O anlar saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.

aw380581-04.jpg

Olay yerine gelen asayiş ekiplerince şüpheliler gözaltına alınarak karakola götürüldü. Mukavemete uğrayan polis memurları ise şüphelilerden şikayetçi oldu. Görüntüleri inceleyen Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı.

aw380581-05.jpg

aw380581-06.jpg

aw380581-07.jpg

Son Haberler
Litvanya ekonomisi ivmelendi
Litvanya ekonomisi ivmelendi
Özel hastanelerle ilgili 'devrim' gibi karar! Artık o ücretler alınamayacak
Özel hastanelerle ilgili 'devrim' gibi karar! Artık o ücretler alınamayacak
İsviçre’nin dış ticaret fazlasında düşüş
İsviçre’nin dış ticaret fazlasında düşüş
Otomobil öğrencilerin arasına daldı! 2 yaralı
Otomobil öğrencilerin arasına daldı! 2 yaralı
Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf: "Ona aşıktım"
Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf: "Ona aşıktım"