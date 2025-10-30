YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasının ardından kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ekiplerine direnen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay sırasında Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü G.Y.’ye tekme atan şüpheli, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Kurtuluş Kavşağı’nda yaşandı. S.S. idaresindeki 68 ACL 398 plakalı hafif ticari araç, Ü.E. (33) yönetimindeki 40 DL 670 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bunun üzerine araçtan inen sürücü S.S. olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi.

Polisler kaza tespit çalışması yaptığı sırada sürücü S.S., yakınları S.S. ve R.S. ile tekrar olay yerine geldi. Kimlik kontrolü isteyen polis ekiplerine tepki gösteren şahıslar, görevli memurlara mukavemet etti. Bu esnada Sa.S., kaza yerindeki Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü G.Y.’ye tekme attı. Polis ekipleri biber gazı kullanarak 3 şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Yapılan kontrolde sürücü S.S.’nin 2.60 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yaralanan Şube Müdürü G.Y., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi edildi.