Polise mukavemette 3 tutuklama

Hadise, dün saat 23.00 civarında 100’üncü Yıl Mahallesi’nde gerçekleşti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin devriyesi sırasında şüphe üzerine motosiklet durduruldu. Kontrolde, motosiklet sürücüsü E.E. (20) ile yanında bulunan N.D.’nin (20) alkollü olduğundan şüphelenildi. Bunun üzerine trafik ekibi çağrıldı. İşlem yapılırken olay yerine gelen Y.E.E. (21), polise engel olmaya çalıştı.

3 zanlı ekiplere direnç gösterirken, polislerden Y.K. ve T.K. hafif şekilde yaralandı. Gözaltına alınan zanlılardan N.D., ekip otosuna zarar verdi. Yapılan kontrolde sürücü E.E.’nin 1,35 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Öte yandan olay anı cep telefonu kamerasıyla da kayda alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E., N.D. ve Y.E.E., çıkarıldıkları mahkemece ‘polise direnç’ ve ‘kamu malına zarar verme’ suçlarından tutuklandı.