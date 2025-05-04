'Polise otobüs sürdü' dediler! CHP şoförünün geçmişi ortaya çıktı

CHP’nin 23 Nisan programı için eski Meclis binasına giden otobüsü kullanan Gökhan Gülyurt, polisin “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Ancak mahkeme, tutuklama talebini reddederek “adli kontrol” kararı verdi. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Gülyurt’un dikkat çeken geçmişini köşesine taşıdı.

POLİS İHTARI VE FREN MESAFESİ TARTIŞMASI

Olay günü, 24 tonluk otobüsün ağırlığı nedeniyle fren mesafesinin uzun olduğunu belirten Gülyurt, milletvekillerinin programın aksamaması için devam etme talimatı verdiğini savundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “polisimize saldırı” ifadeleri kullanırken, Emniyet Genel Müdürlüğü “kasten öldürme” suçlamasıyla dava açtı.

ELEKTRONİK KELEPÇE KARARI

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, “delil yetersizliği” ve “adli kontrolün yeterli olacağı” gerekçesiyle tutuklama talebini reddetti. Gülyurt’a “yurt dışı yasağı” ve “1 ay konut terk yasağı” getirildi, ayrıca ayağına elektronik kelepçe takıldı.

BABASI TURGUT ÖZAL’IN ŞOFÖRÜYDÜ

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Gülyurt, “Linç ediliyorum” diyerek tepkisini dile getirdi. Gülyurt, “Çocukluğum Cumhurbaşkanlığı köşkünde geçti. Babam Erdal Gülyurt, rahmetli Turgut Özal’ın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde makam şoförüydü. Bildiğim kadarıyla tam 18 yıl Özal’la birlikte çalışmıştı. Orada, polis abilerle hep birlikte oluyorduk. Şimdi, adeta polisi öldürmeye kalkışan birisi olarak gösterilmem çok ağrıma gidiyor” dedi.

YAPTIKLARI HABERLERE ÇIKMIŞ

2015’te 80 bin lira, 2013’te 60 bin lira değerinde altın bulan ve sahiplerine teslim eden Gülyurt, Sincan Şoförler Odası’ndan “örnek şoför” ödülü aldı. 2023’te kalp krizi geçiren bir yolcuyu hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Gülyurt’un yaptıklarını köşesinde şu şekilde anlattı:

“ALTINLARI TESLİM ETTİ, HASTAYI YETİŞTİRDİ

Bu ilk olayı değildi. Başka bir yolcu dolmuşta 60 bin lira değerinde olan altın unutmuştu. Gökhan, unutulan altınları sahibine eksiksiz teslim etti. Çok mutlu olmuş, arkadaşlarının da büyük takdirini kazanmıştı. Her seferinde, ‘Bu benim insanlık görevim’ demişti.

Yine dolmuş şoförlüğü günleri. Yıl 2013’tü. Yola devam ederken, yolculardan Hatice Durdal rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Gökhan, diğer yolculardan özür dileyip rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götüreceğini söyledi. Birkaç yolcu da Gökhan’ı ve hastayı yalnız bırakmadı ve kriz geçiren Hatice Hanım’ı hastaneye götürdüler. Hatice Hanım’ın tedavisi yapıldı, taburcu edildi.

Gökhan Gülyurt’un şoförlüğü adeta efsaneye döndü. Para buluyor, altın buluyor bunları sahiplerine teslim ediyor, rahatsızlanan hastayı hastaneye yetiştiriyor. Bu durum, Sincan Şoförler Odası yetkililerinin de ilgisini çekiyor. Örnek olması için oda başkanı tarafından bir altınla ödüllendiriliyor. Almak istemiyor, ‘Bu benim insanlık görevim’ diyor ama oda başkanının ısrarı üzerine alıyor.”