Polise taşla saldırmışlardı: Tutuklandılar!

Olay, 26 Ağustos saat 17.30 civarında ilçeye bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde gerçekleşti. 22 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan K.S.'nin gizlendiği evi belirleyen ekipler, hükümlüyü yakalamak için adrese operasyon yaptı.

Ekipleri fark eden K.S., evden kaçmak isterken fazla uzaklaşamadan yakalandı. Hükümlünün yakınları ise K.S.'yi yakalayan ekiplere taşlı saldırıda bulundu.

Saldırı sırasında iki ekip aracı zarar görürken, 3 polis memuru ise hafif şekilde yaralandı. Kimlikleri belirlenen K.S., H.S., Ö.S., Ç.S., İ.S., H.S., D.E., F.C. ve M.D., jandarma ekipleri ile ortak yapılan çalışma sonucu yakalandı.

İfadeleri tamamlanan 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece 'görevli memura direnme' suçundan tutuklandı.