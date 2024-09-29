Polise yakalanacağını anlayınca kendini öldürdü

Büyükçekmece'de polis ekiplerinin uzun süredir aranan şüphelilerin kaldığı bir adrese düzenlediği operasyon sırasında, şüphelilerden biri polise ateş açtıktan sonra intihar etti, diğer şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, Kamiloba Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, aranan iki şüphelinin bulunduğu adresi tespit etti ve eve operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüphelilerden C.G., polis ekiplerine ateş açtı ve kurşunlardan biri polis kalkanına isabet etti. Ardından yakalanacağını anlayan C.G., silahıyla kendini vurarak hayatına son verdi. Evde bulunan diğer şüpheli E.T. ise gözaltına alındı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınarak inceleme başlatıldı. Sağlık ekipleri, C.G.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti ve cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANIYORDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili bir açıklama yaparak operasyonun detaylarını paylaştı. Açıklamada, C.G.'nin "Hırsızlık, Yağma, Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Güveni Kötüye Kullanma" gibi suçlardan 18 aranması olduğu, E.T.'nin ise "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması, Hırsızlık, Uyuşturucu Ticareti" suçlarından 5 aranmasının bulunduğu belirtildi. Operasyon sırasında şüpheliler polise ateş açmış, E.T. yakalanmış, C.G. ise intihar etmiştir. Olay yerinde iki ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş ve soruşturmanın devam ettiği ifade edilmiştir.