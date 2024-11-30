Polise yakalanınca tüfeği kafasına dayadı

Kaynak: İHA

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde geçtiğimiz hafta bir eve pompalı tüfekle saldırı düzenleyen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kovalamaca esnasında yakalanan ve pompalı tüfeği kafasına dayayarak direnen şahsı ekipler ikna ederek gözaltına aldı.

24 Kasım Pazar günü gece saatlerinde Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Altın Sokak'ta 47 yaşındaki F.B.'ye ait iki katlı evin alt katına kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

aw340587-01.jpg

Evdekilerin korku dolu anlar yaşadığı olayda, tüfekten çıkan saçmalar evin camlarına hasar verdi. Polis ekipleri, saldırının ardından kaçarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışma neticesinde şüphelinin kimliği belirlendi.

aw340587-02.jpg

TÜFEĞİ KAFASINA DAYADI

Harekete geçen polis ekipleri ile şahıs arasında kovalamaca yaşandı. Şifalı Su Sokak üzerinde yakalanan ve elindeki pompalı tüfeği kafasına dayayarak direnen M.K. isimli şahsı ikna eden polis ekipleri yakalayarak gözaltına aldı. Pompalı tüfek ile birlikte 16 adet dolu fişek de ele geçirildi.

aw340587-03.jpg

TUTUKLANDI

İfadesinin alınmasına yönelik ‘tehdit' ve ‘hakaret' suçlarından aranması olduğu da öğrenilen M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıs, cezaevine gönderildiği esnada adliyede kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Ben meşhur olalı çok oldu” dedi.

aw340587-05.jpg

aw340587-06.jpg

aw340587-07.jpg

aw340587-04.jpg

Son Haberler
Yolcu otobüsünün arkadan çarptığı otomobil devrildi
Yolcu otobüsünün arkadan çarptığı otomobil devrildi
350 yıllık konaktan geriye harabesi kaldı
350 yıllık konaktan geriye harabesi kaldı
Kimyasal madde yüklü tanker kaza yaptı
Kimyasal madde yüklü tanker kaza yaptı
Cemal Enginyurt Erdoğan’a geçmişteki sözlerini hatırlattı. 'Başörtülü kadınlara şimdi siz zulüm ediyorsunuz'
Cemal Enginyurt Erdoğan’a geçmişteki sözlerini hatırlattı. 'Başörtülü kadınlara şimdi siz zulüm ediyorsunuz'
Hüseyin Yücel, Beşiktaşlı futbolcular bir araya geldi
Hüseyin Yücel, Beşiktaşlı futbolcular bir araya geldi