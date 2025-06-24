Polise yakalanmamak için çatıdan atladı

Kaynak: DHA
Polise yakalanmamak için çatıdan atladı

Bağcılar'da aranan bir şüphelinin kaldığı yeri tespit eden polis ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin geldiğini gören şüpheli binanın çatısına kaçtı.

Polis tarafından uzun süre ikna edilmeye çalışılan şüpheli, binanın çatısından atlayarak intihara etmeyi denedi. Bacakları kırılan şüpheli, olay yerine çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

istanbul-bagcilarda-aranan-supheli-p-782482-231433.jpg

Olay bugün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Aranan bir şüphelinin kaldığı yeri tespit eden polis ekipleri, Özel Harekat Timi ve Köpekli Polis Timi'nin de desteğiyle adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin kaldığı binaya geldiğini gören şüpheli, binanın çatısına kaçtı. Polis ekipleri tarafından uzun süre ikna edilmeye çalışılan şüpheli, binanın çatısından atlayarak intihara kalkıştı. Beton zemine düşen şüphelinin bacakları kırıldı. Yaralanan şüpheli olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin tedavisi tamamlandıktan sonra hastaneye kaldırılacağı öğrenildi.

Son Haberler
Ekrem Memnun "İki takım arasında tecrübe farkı vardı"
Ekrem Memnun "İki takım arasında tecrübe farkı vardı"
Trump'a yönelik azil tasarısı Temsilciler Meclisi'nde reddedildi
Trump'a yönelik azil tasarısı Temsilciler Meclisi'nde reddedildi
NATO Zirvesi'nde Erdoğan ve Trump'tan ilk temas!
NATO Zirvesi'nde Erdoğan ve Trump'tan ilk temas!
Bursaspor'dan veda
Bursaspor'dan veda
Polise yakalanmamak için çatıdan atladı
Polise yakalanmamak için çatıdan atladı